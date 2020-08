La Lazio di mister Simone Inzaghi, nella prima amichevole estiva del ritiro di Auronzo di Cadore, ha pareggiato 2-2 contro la Triestina sotto una pioggia battente che ha reso il campo molto pesante.

La squadra capitolina che ha faticato più del previsto era passata subito in vantaggio al 3′ con Acerbi bravo ad insaccare di destro dopo un calcio d’angolo di Luis Alberto; al 18′ i biancocelesti potevano raddoppiare grazie ad un calcio di rigore per fallo del portiere avversario su Caicedo, ma il tiro di Immobile calciava forte ma non molto angolato è l’estremo difensore parava facilmente.

La formazione del tecnico Carmine Gautieri a sorpresa tra il 38′ e il 42′ trovava due reti con l’attaccante Gomez: il primo ribattendo un tiro di Giorico finito sul palo e il secondo con un colpo di testa potente.

Nella ripresa molti i cambi effettuati da entrambi gli allenatori e con la Lazio che giungeva al pareggio al 60′ con il subentrato Parolo con un bel tiro di sinistro molto forte che si infilava all’incrocio dei pali; negli ultimi minuti, sopratutto per il campo ai limiti della praticabilità, le due formazioni non hanno rischiato più di tanto e il match è terminato in pareggio.

Prossima amichevole per i biancocelesti domani pomeriggio (ore 17) contro i dilettanti della Fiori Barp Mas, formazione veneta di Prima Categoria.

Formazione Lazio primo tempo

(3-5-2): Strakosha; Armini, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Immobile.

Formazione Lazio secondo tempo

(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Bastos; Lazzari, Parolo, Badelj, Jony, Lukaku, Djavan Anderson, André Anderson

