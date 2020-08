Milan, parla Gazidis: “Ecco quali sono i nostri obiettivi”

Oggi è ufficialmente iniziata la stagione 2020/21 del Milan. Dopo i tamponi e i test sierologici effettuati nella giornata di ieri, tutto il gruppo rossonero si è ritrovato a Milanello per iniziare i lavori atletici di preparazione. Con l’occasione, la dirigenza del Milan ha indetto una conferenza stampa per parlare di strategie, mercato e futuro. In particolare l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis si è soffermato sulla situazione attuale legata al Coronavirus e sulla ripresa degli allenamenti. “Siamo molto felici di essere qui e di ritornare a vivere la nuova stagione. Il Covid come fenomeno è stata una sfida molto importante per tutti noi, compreso il calcio italiano e le nostre famiglie. I giocatori hanno avuto e avranno un ruolo importante per permetterci di compiere questo percorso verso la normalità. La priorità massima è quella di mantenere la massima attenzione e sicurezza per tutti quelli che lavorano e tifano per il Milan: la speranza è di poter riabbracciare il nostro pubblico quanto prima”

Futuro Milan e obiettivi di mercato: le parole di Gazidis

L’AD del Milan ha parlato anche di calciomercato: “Abbiamo una squadra giovane. Il nostro obiettivo è agire e lavorare in continuità generando un ambiente giusto che possa proseguire questo percorso di crescita. Con Paolo (Maldini) e Ricky (Massara) abbiamo in ballo una grande sfida restando allo stesso tempo all’interno di un contesto finanziariamente sostenibile e sano. Il nuovo stadio è una componente fondamentale nel nostro percorso, stiamo lavorando continuamente per centrare questo obiettivo“. Non poteva mancare una battuta anche su Ibrahimovic: “Ibra ha giocato un ruolo importante sin dal suo arrivo e vorremmo che continui a farlo. Sotto questo punto di vista stiamo facendo tutto il possibile perché questa trattativa si chiuda positivamente, mi sento molto ottimista“.