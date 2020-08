MLS is Back Tournament finale: trionfo dei Portland Timbers, decide Zuparic

I Portland Timbers si aggiudicano l’MLS is Back Tournament: la compagine guidata dall’italo-venezuelano Giovanni Savarese s’impone per 2-1 su Orlando City nell’atto conclusivo della competizione andata in scena all’ESPN Wide World of Sports Complex di Disney World. Decisiva, dopo che Marcelo Pereyra aveva risposto al 39′ per i Lions all’iniziale vantaggio dei Green and Gold siglato al 27′ da Larrys Mabiala, si rivela una rete dell’ex Pescara Dario Zuparic al 66′. Per la franchigia dell’Oregon si tratta del secondo trofeo dopo l’MLS Cup conquistata nel 2015.

La gara vede Orlando City prendere subito in mano le redini del gioco. Il complesso di Oscar Pareja, se si eccettua una potenziale opportunità da rete per Nani sventata da un’ottima chiusura difensiva di Duvall al 19′, non riesce però a rendersi particolarmente pericolosa. Portland si difende con ordine e alla prima occasione colpisce: Larrys Mabiala incorna al 27′ in rete un calcio di punizione di Valeri. Orlando City reagisce pervenendo al pareggio al 39′ con Marcelo Pereyra pronto, a centro area, a spedire alle spalle di Clark un traversone basso dal fondo di Nani.

La sfida non riserva altre emozioni sino al 64′ quando un rasoterra su punizione di Valeri impegna severamente Gallese. L’estremo difensore dei Lions, rifugiatosi in angolo, si ripete subito dopo opponendosi con bravura ad un tentativo da distanza ravvicinata di Ebobisse (65′). I Timbers, rimasti in zona d’attacco, vedono, un minuto più tardi, premiato il loro improvviso quanto impetuoso forcing offensivo dal tocco vincente sotto misura di Dario Zuparic favorito da una battuta a rete di Williamson accomodata verso il centro dell’area da una deviazione di Ebobisse. Le speranze di Orlando City si spengono al 93′ sulla conclusione imprecisa di Smith da posizione favorevole. Il trionfo nell’MLS is Back Tournament assicura ai Portland Timbers un posto nella prossima Concacaf Champions League.