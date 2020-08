MLS is Back Tournament: Nani guida Orlando City alla finale contro i Portland Timbers

Sarà Orlando City a contendere ai Portland Timbers la conquista dell’MLS is Back Tournament: la compagine di Óscar Pareja s’impone per 3-1 sul Minnesota United nella seconda semifinale andata in scena all’ESPN Wide World of Sports Complex di Disney World. A consentire ai Lions il raggiungimento di un traguardo davvero impensabile alla vigilia del torneo sono una splendida doppietta di Nani (36′ e 42′) ed un gol allo scadere di Benji Michel (96′). Per Minnesota inutile si rivela la rete del provvisorio 1-2 siglata da Mason Toye (83’). L’atto conclusivo della manifestazione si terrà mercoledì 12 agosto alle 02.30.

La gara vede Orlando City rendersi pericolosa al 15′ con un tentativo alto di Akindele sotto misura su un cross dalla destra di Ruan. I padroni di casa sbloccano il risultato al 36′ con Nani: il 33enne attaccante portoghese supera con un preciso tocco Miller in uscita dopo essersi esibito in un perfetto controllo in corsa su un lungo lancio dalle retrovie di Jansson. Passano sei minuti e l’ex biancoceleste concede il bis andando a segno con un bel tiro a giro dal limite dell’area. I Lions vanno vicini alla terza rete al 71′ quando Ruan incorna sul fondo da pochi passi un traversone dalla sinistra di Méndez. Per la prima conclusione nello specchio della porta del Minnesota United bisogna attendere il 75′: Gallese alza in angolo una punizione di Edwards. Sessanta secondi più tardi è Boxall ad andare vicino al bersaglio con un colpo di testa di poco alto sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto dalla trequarti da Gregus. Il buon momento del complesso di Adrian Heath viene premiato all’83’ dalla rete di Mason Toye pronto a sfruttare un ottimo invito in verticale di Molina. Orlando City non si scompone ed a pochi secondi dal triplice fischio finale chiude i conti in contropiede con il gol di Benji Michel.

MLS is Back Tournament – Ottavi di finale

Philadelphia Union-New England Revolution 1-0

Sporting Kansas City-Vancouver Whitecaps 3-1 d.c.r. (0-0 al 90′)

Toronto FC-New York City FC 1-3

Portland Timbers-FC Cincinnati 5-3 d.c.r. (1-1 al 90′)

Orlando City-Montreal Impact 1-0

Seattle Sounders-Los Angeles FC 1-4

San Jose Earthquakes-Real Salt Lake 5-2

Columbus Crew-Minnesota United 4-6 d.c.r. (1-1 al 90′)

MLS is Back Tournament – Quarti di finale

Philadelphia Union-Sporting Kansas City 3-1

Orlando City-Los Angeles FC 6-5 d.c.r. (1-1 al 90′)

San Jose Earthquakes-Minnesota United 1-4

New York City FC-Portland Timbers 1-3

MLS is Back Tournament – Semifinali

Philadelphia Union-Portland Timbers 1-2

Orlando City-Minnesota United 3-1



MLS is Back Tournament – Finale

Portland Timbers-Orlando City (12 agosto ore 02.30)