MotoGP 2020, Sarà Leo Messi il sostituto di Marc Marquez?

Sarà Leo Messi il sostituto di Marc Marquez? Il team Repsol Honda ha postato, sul proprio profilo Twitter, in forma ironica una fotomontaggio che ritrae il fuoriclasse del Barcellona con la tuta ufficiale della Honda. Il campione argentino in queste ore sta proprio calamitando l’attenzione di tutto il calciomercato per la sua decisione di lasciare, dopo vent’anni e tantissimi successi, il Barcellona.

MotoGp, Marquez risponde in modo ironico al post pubblicato dal suo team

Il campione del mondo Marc Marquez ha commentato, a sua volta in modo ironico, al post pubblicato dal suo team: “Repsol Honda ha trovato un buon sostituto mentre io recupero dall’infortunio“. Infatti, il sei volte iridato della MotoGP non potrà tornare forse prima della fine del Motomondiale 2020. In questa ottica Marc ha espresso l’intento di volere provare a gareggiare almeno una coppia di gare prima della conclusione della stagione. E, sempre con ironia Marc ha rivolto un invito a Messi: “Prenditi cura della mia moto“.

Leo e Marc due vecchi amici

Tra il campione argentino e Marc Marquez esiste veramente un’amicizia di lungo corso. Inoltre, gli appassionati del mondo delle due ruote e del mondo del pallone sicuramente ricorderanno che proprio a dicembre 2019 Marc aveva calcato l’erba dello stadio Camp Nou per calciare il pallone a centrocampo all’inizio della partita tra il Barcellona e il Real Madrid.