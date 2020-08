Oggi parte il ritiro pre campionato del Palermo F. C. Cosa devono aspettarsi i tifosi nella prossima stagione ?

Ormai il campionato di serie D è terminato e il Palermo, la Lucchese, il Pro Sesto, il Campodarsego, il Mantova, il Grosseto, il Matelica, il Turris e il Bitonto, sono state promesse in C da prime in classifica.

La squadra siciliana inizia oggi il ritiro in preparazione del prossimo campionato effettuando già tutte le misure anti Covid nei giorni precedenti.

Cosa devono aspettarsi i tifosi nella prossima stagione ?

La prima novità è il fatto che non sarà presente Di Piazza come vice presidente della società. L’italo americana ha già venduto la sua parte lasciando i tifosi con i primi dubbi sulla gestione. Fino a ora questa è l’unica certezza che abbiamo assieme alla conferma di alcuni giocatori che hanno firmato il contratto e alcuni nuovi arrivi. Per il resto la società si muove sul mercato per migliorare la rosa del nuovo allenatore Boscaglia. Cosa devono aspettarsi i tifosi nella prossima stagione ? Ormai abbiamo la conferma che lo stadio Renzo Barbera rimarrà ancora la casa del Palermo F.C. (come è stata nominata la nuova società). L’ex vice presidente Di Piazza che il presidente Mirri hanno sempre dimostrato affetto verso la città e i tifosi rosa nero, che hanno ben accolto la nuova dirigenza nella scorsa stagione riempiendo lo stadio. La prossima stagione sarà ancora più difficile di quella passata. Tante grandi società ci aspettano, e dopo tanti anni si giocherà il derby contro il Catania molto sentito dalle tifoserie. Le prime partite i giocatori non avranno l’appoggio dei tifosi essendo a porte chiuse. Questo sarà una complicanza per la squadra che la stagione scorsa ha trovato nel supporto del pubblico la forza per reagire e vincere o pareggiare molte partite complicate. Sarà una stagione molto lunga e difficile in cui si troveranno parecchie squadre che puntano a salire in nelle categorie più importanti.