Palinsesto Dazn dal 21 al 24 Agosto: ritorna la Ligue 1

Palinsesto Dazn, ecco cosa verrà proposto in questo fine settimana. Weekend di sport ed in particolare di calcio, con in campo la Ligue1 UberEats, che torna a giocare dopo lo stop deciso dal Governo lo scorso marzo e la MLS, pronta a tornare a giocare dopo oltre tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Campionato francese della Ligue1 UberEats che si aprirà venerdì sera con l’anticipo tra Bordeaux e Nantes, mentre sabato in programma il big match di giornata tra Lille e Rennes, in diretta dallo Stade Pierre Mauroy. Domenica invece in campo ben cinque partite per un totale di dieci squadre che verranno trasmesse su Dazn, distribuite tra le ore 13 e le ore 17. Per quanto riguarda la MLS, gare che si concentreranno tra venerdì e domenica: weekend dedicato ai derby di New York e Los Angeles. Si parte venerdì notte con i Red Bulls che ospitano il City, mentre domenica sarà la volta del derby tra il Los Angeles FC e il Galaxy. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il Palinsesto Dazn completo di questo weekend: giorno, orario e partite trasmesse.

Palinsesto Dazn: le dirette dal 21 al 24 agosto

DIRETTE DAZN VENERDì 21 AGOSTO 2020

New York Red Bulls – New York City FC (MLS): ore 01.05

New England Revolution – Philadelphia Union (MLS): ore 01.35

Bordeaux – Nantes (Ligue1 UberEats): ore 19.00

Benetton Rugby – Zebre Rugby Club (Pro14): ore 20.00



DIRETTE DAZN SABATO 22 AGOSTO 2020

GP Stiria – Qualifiche (MotoGP): ore 14.10

Dillian Whyte – Alexander Povetkin (Matchroom FightCamp): ore 20.00

Lille – Rennes (Ligue1 UberEats): ore 21.00

Drydene 311 (NASCAR Cup Series): ore 22.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 23 AGOSTO 2020

Los Angeles FC – LA Galaxy (MLS): ore 00.00

Inter Miami CF – Orlando City SC (MLS): ore 02.05

Fight Night: Munhoz – Edgar (UFC): ore 02.30

Monaco – Reims (Ligue1 UberEats): ore 13.00

GP Stiria – Gara (MotoGP): ore 14.00

Digione – Angers (Ligue1 UberEats): ore 15.00

Lorient – Strasburgo (Ligue1 UberEats): ore 15.00

Nimes – Brest (Ligue1 UberEats): ore 15.00

Nizza – Lens (Ligue1 UberEats): ore 17.00

Indianapolis 500 (IndyCar): ore 20.30

Drydene 311 (NASCAR Cup Series): ore 22.00

Girona – Elche (LaLiga SmartBank): ore 23.00

DIRETTE DAZN LUNEDì 24 AGOSTO 2020

Portland Timbers – Seattle Sounders FC (MLS): ore 04.25

Henan Jianye – Shanghai Shenhua (Chinese Super League): ore 12.00