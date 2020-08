Paratici: Sarri confermato sulla panchina della Juventus

Il Direttore Sportivo Fabio Paratici ha confermato mister Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa sarebbe una soluzione momentanea e non definitiva. Infatti, è stata confermata la fiducia al tecnico per la fine della stagione, anche perché in questo momento un possibile esonero avrebbe compromesso l’andamento della Juventus in Champions, ma ancora nulla si sa su ciò che sarà della prossima. Molto dipenderà dall’esito della partita di domani sera contro il Lione e, si spera, delle future in Champions della Juventus. Un’ ipotetica disfatta, soprattutto se in assenza di carattere, infatti, potrebbe questa volta davvero costare a Sarri l’esonero da parte del club bianconero.

Non va dimenticato però che in bilico c’è anche la società bianconera nella figura proprio dello stesso Paratici e di Nedved, da sempre grandi sostenitori di Sarri in bianconero. Non stupisce, dunque, la rinnovata fiducia nei confronti dell’allenatore da parte dei due. Tace invece Andrea Agnelli, che non ha mai visto particolarmente di buon occhio il passaggio di Sarri in bianconero e che in caso di mancati risultati positivi in Champions League, potrebbe cogliere l’occasione al balzo per rimettere ordine e innescare una vera e propria rivoluzione in casa Juventus.