Percassi su Atalanta-PSG: “Complimenti alla squadra. Champions a Bergamo? Ce la faremo”

Attraverso il proprio sito ufficiale, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG: risultato dal grande rammarico, ma comunque la Dea esce a testa alta sotto tutti i punti di vista.

Atalanta-PSG, le dichiarazioni di Antonio Percassi

“Ho dormito pochissimo l’ultima notte, ma siamo felici di tutto quello che abbiamo fatto in UEFA Champions League. Il PSG è una squadra forte, ma noi siamo riusciti a fare una grandissima partita: gli infortuni e i loro fuoriclasse ci hanno molto penalizzato. Orgogliosi tantissimo della nostra prestazione fatta sul campo. Atalanta orgoglio di Bergamo ma anche di tutta Italia? Parlano tutti benissimo dell’Atalanta. Abbiamo rappresentato un popolo che ha sofferto tanto e l’Atalanta in questa occasione ha fatto del bene. Peccato, mancava veramente poco alla fine. In vista del futuro ci sono tantissime cose da fare: dai cantieri al Gewiss Stadium fino ad arrivare a dei miglioramenti al Centro Bortolotti di Zingonia. Champions League a Bergamo? Ce la faremo. Dopo la partita – continua Percassi – mi sono congratulato con la squadra, lo staff tecnico e anche tutti quelli che stanno lavorando per l’Atalanta. Per noi è una famiglia di gente in gamba che ha tanta passione nerazzurra”.