Perugia calcio: “risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo”

Divorzio bis tra Il Perugia calcio e l’allenatore Massimo Oddo. L’allenatore, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, era stato prima esonerato poi successivamente richiamato per sostituire Serse Cosmi. La scelta di Oddo era sta ritenuta necessaria nella corsa finale del campionato di serie B alla ricerca della salvezza. Ma purtroppo tutto è stato vanificato dalla lotteria dei rigori nella partita di ritorno al Curi dei playout contro il Pescara. Il Perugia è così retrocesso in serie C dopo sei anni di permanenza in serie B.

Perugia calcio, secondo divorzio tra la società biacorossa e il mister Oddo

La società biancorosso in una nota ha così dichiarato: “Ac Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo. La società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale”.

Mentre nello stesso frangente il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, ha annunciato, sempre attraverso una nota, che resterà alla guida della società: “Spingere forte sulle gambe – ha dichiarato Santopadre – e continuare a trainare è l’unica cosa che in questo momento posso fare… e lo farò”

Perugia, dopo otto anni si conclude anche l’era Goretti

Dopo otto stagioni si conclude anche l’esperienza di Roberto Goretti al Perugia. Il celebre punto di riferimento del centrocampo dei grifoni allenati da Galeone, capace di riportare il Perugia per la seconda volta nella sua storia in A, era diventato direttore sportivo del Grifo nel novembre 2012.