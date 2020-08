Roma, oggi la firma di Friedkin. Ecco come cambierà il volto di squadra e società

Oggi, 17 agosto, inizia l’era Friedkin nel club giallo-rosso della Capitale. Infatti, con la con il closing per l’acquisto concluso, la Roma è ufficialmente di Dan Friedkin. L’operazione è stata perfezionata, come previsto, intorno alle ore 16 italiane, mediante il pagamento del bonifico a copertura dell’impegno economico di Friedkin verso James Pallotta (a cui spettano 199 milioni).

Roma-Friedkin, oggi il closing per l’acquisto, poi a seguire un piano triennale

Un’operazione di acquisto per un totale di 591 milioni. Per poi dare seguito a un piano triennale. Adesso, con l’inizo ufficiale dell’era Friedkin si delinea con maggiore chiarezza il futuro della Roma: la realizzazione del nuovo stadio e una squadra con una decisa anima da Premier League.

Già nelle prossime ore si potrebbe svolgere il primo vertice in teleconfererenza lo staff di Dan Friedkin e i dirigenti della società giallo-rossa.

E nello stesso lasso di tempo sono attese le prime dichiarazioni ufficiali del post-closing da parte del nuovo proprietario della squadra.

L’era Friedkin per una Roma in stile “British”

Con l’acquisto della Roma da parte di Friedkin la squadra allenata da Paulo Fonseca potrebbe assumere un’anima sempre più “british“. Infatti, tra gli obbiettivi di mercato della Roma ci sono: il difensore del Manchester United, Smalling, e il centrosinistra dell’Arsenal, Torreira. Inoltre, in arrivo dal Chelsea c’è il 33enne attaccante spagnolo Pedro (campione del mondo e d’Europa con la Spagna). Per rimanere in ambito Premier League, e nutrire l’anima british della Roma, Dzeko, Fazio, Santon, Pau Lopez e Veretout hanno giocato nella loro carriera nella massima divisione inglese.

La sessione estiva di calciomercato quest’anno si svolgerà dal 1 settembre al 5 ottobre (fino alle ore 20), quindi chissà per altri inserimenti sempre in filosofia british per la nuova Roma targata Friedkin.