Sarri affronta il giornalista che insinua sarà la sua ultima partita: “Stai sminuendo la società”

Fa il punto generale su tutto Maurizio Sarri, che durante la conferenza stampa del pre Juventus-Lione, partita da dentro o fuori per i bianconeri, risponde a tutti i dubbi dei giornalisti. Tra questi qualcuno insinua quella di ‘sta sera possa essere l’ultima partita di Sarri alla guida della Juventus. L’allenatore non la prende benissimo e risponde:

“Al fatto che questa possa essere l’ultima partita non ci ho neanche pensato. Credo che con questa domanda stai dando dei dilettanti alla nostra dirigenza. Non fanno valutazioni su una partita o un episodio, le avranno già fatte, la loro valutazione sarà fatta a prescindere da domani. Con la domanda gli stai dicendo che sono solo tifosi che vanno solo sull’onda emotiva”

Insomma, ci gira intorno Sarri, che di fronte a questa incalzante domanda non sa evidentemente cosa rispondere. Ma va riconosciuto che la pressione messa sul tecnico bianconero non è comunque poca. La sua squadra si accinge a giocare una partita da dentro-fuori della competizione più ambita e il suo futuro in bianconero dipende in gran parte dall’esito di questa partita. Situazione tesa, quindi, in casa Juventus, che speriamo non influisca sulla squadra e sull’andamento del match contro il Lione di Rudi Garcia.