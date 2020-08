Serie B, Pescara-Perugia ecco le probabili formazioni

Oggi, 10 agosto, Pescara-Perugia, all’Adriatico fischio d’inizio alle ore 21.00. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Dazn. Per i grifoni partita “missione salvezza”. Il Perugia affronterà in trasferta il Pescara nella gara di andata dei play out, per giocarsi la permanenza in Serie B. Una match estremamente delicato per i biancorossi.

Silenzio stampa in casa del Perugia in vista della partita con il Pescara

Prosegue il silenzio stampa della squadra del Perugia. Al termine del ritiro di Cascia i grifoni sono partiti alla volta di Pescara senza rilasciare dichiarazioni. Tra i convocati non figurano Angella perché squalificato, e Di Chiara che non ancora recuperato le perfette condizioni fisiche. Nella rosa dei convocati del Perugia non sono al top della forma fisica: Buonaiuto e Melchiorri, che sono reduci da terapie per ritrovare le perfette condizioni fisiche.

Serie B, Pescara-Perugia: le probabili formazioni

Pescara ( 4 – 3 – 2 – 1 ):

Fiorillo – Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo – Memushaj, Palmiero e Kastanos – Galano, Pucciarelli – Maniero.

Allenatore: Andrea Sottil. A disposizione: Alastra, Farelli, Elizalde, Del Grosso, Bettella, Crecco, Bruno, Busellato, Melegoni, Clemenza, Borrelli, Bocic, Pavone.

Perugia ( 4 – 3 – 1 – 2 ):

Vicario – Rosi, Sgarbi, Gyomber, Falasco – Falzerano, Carraro, Nicolussi – Capone – Falcinelli, Iemmello.

Allenatore: Massimo Oddo. A disposizione: Albertoni, Fulignati, Mazzocchi, Nzita, Righetti, Dragomir, Konate, Kouan, Buonaiuto, Melchiorri.

Diretta: ore 21.00 su Dazn