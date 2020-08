Serie B, Playout, Perugia-Pescara oggi, le probabili formazioni

Unico risultato utile, nel match di questa sera 14 agosto al Curi, per il Perugia è: la vittoria. Infatti, questa sera alle 21 i grifoni affronteranno in casa il Pescara per la gara di ritorno del campionato di Serie B per i playout. Dopo la sconfitta per 2-1 al’Adriatico in casa del Pescara, il Perugia dovrà vincere con due gol di scarto per evitare la retrocessione in C. Invece, altro scenario in caso di una vittoria con un solo gol di vantaggio: si passerebbe, a quel punto ai supplementari e poi ai rigori.

Serie B, Perugia- Pescara, la conferenza stampa di Santopadre

“Non siamo già retrocessi e non retrocederemo. Venerdì la squadra lotterà, basta con i funerali“. Così ha affermato il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Pescara. “Perugia – ha affermato il presidente Santopadre – non morirà oggi, domani e nemmeno dopo il 14. Durante la partita sarò in panchina e il giorno dopo sarò ancora qua“. Infine, Santopadrea ha dichiarato che: “Tutti abbiamo fatto degli errori, ma la squadra è forte, e può vincere”

Serie B, Perugia- Pescara, le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario – Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi – Falzerano, Carraro, Kouan – Buonaiuto, Capone – Iemmello. Allenatore: Massimo Oddo

PESCARA (4-3-3): Fiorillo – Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo – Memushaj, Palmiero, Busellato – Galano, Maniero, Pucciarelli. Allenatore: Andrea Sottil

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna

Diretta TV su: Dazn