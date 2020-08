Serie C, Perugia: ecco il nuovo staff e gli appuntamenti in campo

In questi giorni è stato presentato lo staff del nuovo allenatore del Perugia, Fabio Caserta. Come secondo allenatore è stato individuato Salvatore Accursi. Il preparatore atletico, invece, sarà Francesco Chinnici. Mentre il preparatore dei portieri sarà Fulvio Flavoni, ex giocatore del Gubbio ed allenatore dei portieri della Ternana. I giocatori del Perugia si convocati domani, lunedì 31 agosto, per essere sottoposti ai tamponi. Poi, dal 2 settembre, i grifoni effettueranno 4 giorni di allenamento.

Perugia Calcio: possibile una amichevole con una squadra di rilievo

Il 6 settembre i grifoni si trasferiranno a Cascia dove rimarranno fino al 16 settembre. Sempre in questi giorni la società sta valutando di disputare alcune michevoli pre-stagione: una di esse dovrebbe essere disputata contro una squadra di rilievo. Infine, è stato confermato che il Perugia, come le altre tre squadre retrocesse, parteciperà alla Coca Cola Cup, la Coppa Italia con le squadre di Serie A e Serie B.

Il nuovo allenatore del Perugia Calcio: Fabio Caserta

Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Perugia Calcio. Così come indicato in una nota ufficiale dove la società ha comunicato “di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra a Fabio Caserta fino al 30 giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione”. “Caserta è nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre del 1978. Ha alle spalle una carriera da calciatore iniziata con la maglia dell’A.C. Locri e proseguita con quella del Catania in B, con la quale ottiene anche una promozione in massima serie durante la metà degli anni 2000. A seguire il centrocampista indossa le maglie di Palermo, Lecce, Atalanta, Cesena e Juve Stabia. A Castellammare, dopo quattro stagioni, appende gli scarpini al chiodo e sempre con le vespe inizia la sua esperienza da allenatore. Il primo anno lavora come vice al fianco di Gaetano Fontana (2016/2017) mentre l’anno successivo viene ufficializzato come nuovo allenatore della Juve Stabia insieme a Ciro Ferrara. All’inizio della stagione 2018/2019 gli viene affidata ancora una volta la panchina dei gialloblù e a fine anno ottiene la promozione nella serie cadetta grazie alla vittoria del girone C di Serie C. Grazie a quella stagione mister Caserta vince il titolo di migliore allenatore della Lega Pro con la consegna della prestigiosa Panchina d’Oro. “Il Club da il benvenuto a mister Caserta augurandogli un grande in bocca al lupo!“. Caserta avrà il compito di ripetere quanto fatto con Juve Stabia: dalla Serie C tornare in Serie B.