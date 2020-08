Un tweet di Maurizio Pistocchi spiazza i tifosi interisti

A solo tre giorni dalla finale persa in Europa League contro il Siviglia per 3-2, in casa Inter a tenere banco sono ancora le parole nel post-match del tecnico Antonio Conte e le possibili ripercussioni che queste potranno avere sul futuro del club nerazzurro. Secondo molti addetti ai lavori l’allenatore pugliese sarebbe ormai lontano da Milano, ritenendo ormai il rapporto chiuso con il presidente Steven Zhang, ma questa mattina il giornalista Maurizio Pistocchi ha lanciato un tweet, che se vero, potrebbe portare ad un ribaltone clamoroso soprattutto dopo aver sentito l’ennesimo sfogo di Conte venerdì sera.

Maurizio Pistocchi lancia la “bomba”

Ecco la” bomba” lanciata del giornalista: “Prende quota un clamoroso ribaltone: secondo fonti interne alla società Steven Zhang starebbe cercando di ricucire con Antonio Conte mentre Allegri potrebbe finire al Psg al posto di Tuchel!”.

Dunque da questo tweet il presidente del club nerazzurro sarebbe propenso a ricucire il rapporto con il suo allenatore, che ricordiamo ha un contratto fino al 30 giugno 2022 a dodici milioni, senza dimenticare che l’ex tecnico Luciano Spalletti è a libro paga nerazzurro per un altro anno, a meno che non si accasi in un altro club.

Tantissimi tifosi nerazzurri (tanti i loro commenti del tweet) sono stati spiazzati da queste parole, visto che ormai davano Conte lontano da Milano (domani ci sarà l’incontro con il presidente), ma anche perchè pochi giorni fa lo stesso Pistocchi dava per fatto l’accordo tra l’Inter e Massimiliano Allegri e dunque questo dietro front è apparso alquanto strano. Presumibilmente domani sarà la giornata decisiva per conoscere il futuro dell’attuale tecnico nerazzurro, con i tifosi che ormai non sanno più cosa pensare.

Ecco il tweet di Pistocchi