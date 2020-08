Varriale: “Lione avanti in Champions? La Juventus dovrebbe chiedere scusa a Sarri”

Lione sorpresa della Champions League? Il tweet di Varriale. Dopo aver eliminato la Juventus negli ottavi di finale, i francesi si sono ripetuti contro il Manchester City ed ora affronteranno il Bayern Monaco nella semifinale della massima competizione europea. Il giornalista di Rai Sport Enrico Varriale, sempre molto attivo sui social, ha commentato così la clamorosa qualificazione della squadra di Rudi Garcia: “In una stagione così anomala ci sta la #Champions delle sorprese,ma 2 squadre francesi e 2 tedesche in semifinale,con fuori inglesi e spagnole era davvero imprevedibile.Ora non si potrà trattare più con degnazione la Ligue1 e i giocatori che arrivano in Italia da quel campionato.” e “Comunque se #Lione vincesse [email protected] bisognerebbe, se non richiamare #Sarri alla guida di @juventusfc, almeno fargli delle scuse”.

Il tweet di Varriale su Sarri, la reazione degli utenti. Le parole del giornalista di Raisport hanno trovato consenso in commenti come “Andrebbe fatta anche qualche scusa alla Juve eliminata dal Lione oggi carnefice del City di Guardiola.. Ma eravate forse troppo impegnati a incensare il Napoli “uscito a testa alta” contro il Barca più scarso degli ultimi 20 anni.”, ma c’è anche chi non le condivide “Scusa de che, fammi capire? Sai quanto è costata la rosa del Lione? Conosci il monte ingaggi del Lione? Solo CR7 prende quanto tutto il Lione. Di cosa stiamo parlando? Giusto elogiare il Lione, come è giusto criticare Manchester City e juventus.”.