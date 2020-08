L’Atalanta è uscita a testa alta contro il PSG ai quarti di finale della UEFA Champions League. Una partita nella quale i nerazzurri sono arrivati vicini alla semifinale a soli quattro minuti dalla fine, nella quale i francesi hanno rimontato in poco meno di 120 secondi. Nonostante ciò, la Dea di Gian Piero Gasperini ha dimostrato di essere grande giocando con le grandi d’Europa, indipendentemente dal fatto che per i nerazzurri era la prima partecipazione in assoluto alla Coppa dei Campioni. Oggi la squadra rientrava in quel di Bergamo, e ad attenderli erano presenti molti tifosi dell’Atalanta: tra cori, passione e tanta accoglienza.

Colori, passione, onore e gloria per questa Atalanta – Intorno alle 14:30, l’aereo che trasportava “gli eroi di Lisbona” è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), e ad attendere Papu Gomez e compagni il popolo nerazzurro baciato da un sole estivo. Dal video, si può notare la forte passione dei tifosi dell’Atalanta nel momento in cui il pullman è passato. Vittoria? Sconfitta? Per questa città conta soltanto la “maglia sudata”, e per questa squadra meravigliosa si è riservato soltanto onore e gloria. Il sipario di una stagione nerazzurra tanto particolare quanto stellare (in Italia, ma soprattutto in Europa).