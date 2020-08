Youth League, dove vedere Inter Real Madrid: diretta tv in chiaro e streaming

Dove vedere Inter Real Madrid, partita valevole per i Quarti di Finale della Youth League: scopriamolo insieme.

L’Inter è l’unica squadra italiana a rappresentare il Paese nelle coppe europee. Non solo la prima squadra, che disputerà la finale di Europa League il 21 sera contro gli spagnoli del Siviglia, ma anche la Primavera. L’under 19 nerazzurro affronterà infatti la Primavera del Real Madrid per i Quarti di finale della Youth League, ovvero la Champions League delle squadre under 19. La squadra guidata da Armando Madonna si era imposta nel girone di ferro composto da Borussia Dortmund, Slavia Praga e Barcellona, concludendo il girone al primo posto con 12 punti. Agli Ottavi di finale i nerazzurri hanno poi battuto il Rennes per 1 a 0, grazie alla rete di Casadei. La Primavera interista si conferma una fabbrica di talenti ed è andata avanti nonostante abbia perso strada facendo alcuni dei suoi migliori elementi. Uno su tutti Sebastiano Esposito, probabilmente il miglior talento uscito dalla Primavera nerazzurra negli ultimi anni. L’attaccante di Castellammare di Stabia ha disputato soltanto la prima gara della fase a girone contro lo Slavia Praga, partita vinta dai nerazzurri per 4 a 0 grazie anche alla sua doppietta. Dopodiché le chiamate di Conte in prima squadra sono diventate talmente insistenti da costringere il ragazzo ad abbandonare i pari età per confrontarsi con palcoscenici ben più prestigiosi e “da grandi”. Oltre a lui, Conte ha voluto fare affidamento ad altri elementi chiave della Primavera nerazzurra per infoltire la panchina nerazzurra. Si tratta del portiere Filip Stankovic, del difensore Lorenzo Pirola (per lui, l’esordio in Serie A è arrivato alla trentaquattresima giornata contro la SPAL) e del centrocampista Lucien Agoume. Anche altri baby talenti della Primavera hanno infoltito la panchina nerazzurra della prima squadra essendo stati inseriti da Conte e dal suo staff nella lista B della Uefa. Un altro talento interista, Willy Gnonto, ha pian piano abbandonato la Primavera nerazzurra nel corso della stagione, finendo addirittura per trovare un accordo con lo Zurigo, squadra che gli ha concesso di giocare tra i grandi a partire dalla prossima stagione.

Il lavoro dell’allenatore della Primavera Armando Madonna e di tutto il settore giovanile interista ha continuato a dare i suoi frutti. Non è quindi un caso se la compagine nerazzurra si trovi ai Quarti di finale della “Champions League under 19”. Se i nerazzurri riuscissero a sconfiggere i Blancos potrebbero ritrovare i propri compagni che erano stati aggregati alla prima squadra, avendo così nuove forze per affrontare la semifinale della competizione.

Come detto in precedenza, l’Inter di Madonna affronterà il Real Madrid ai Quarti di Finale della Youth League. Andiamo a vedere i dettagli sull’orario del match e su come sarà possibile seguirlo in tv e in streaming.

Dove vedere Inter Real Madrid: l’orario del match

Inter e Real Madrid under 19 si sfideranno Mercoledì 19 agosto alle ore 18:00 per una sfida valevole per i Quarti di finale della Youth League. Lo stadio dove avrà luogo il match sarà il Centre sportif de Colovray.

Diretta tv in chiaro e streaming: ecco dove vedere Inter Real Madrid

Il match tra Inter e Real Madrid sarà trasmesso dalla Mediaset. La partita sarà disponibile in chiaro sul canale Mediaset 20 del digitale terrestre. La sfida tra gli italiani e gli spagnoli sarà visibile anche in streaming, attraverso il sito di Sportmediaset, o tramite l’app Mediaset Play (accessibile da pc, smartphone e tablet).