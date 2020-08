Ziliani scatenato su Twitter: “Juventus eliminata dal Lione? La Mercedes ha perso contro una Panda. Sky Sport è a lutto”

La Juventus esce agli ottavi di Champions League, l’ironia di Ziliani. I bianconeri hanno vinto 2-1 contro il Lione nella partita di ritorno all’Allianz Stadium ma non sono riusciti a ribaltare lo 0-1 dell’andata, concludendo così il cammino europeo con un’eliminazione inaspettata al cospetto di avversari non proprio irresistibili. Paolo Ziliani, sempre molto attivo sui social, ha commentato così la debacle della squadra di Sarri con una serie di tweet: “Vabbè, Juve fuori agli ottavi contro il Lione, che è un po’ come dire Mercedes sconfitta dalla Panda, però con Ramsey, Rabiot, Danilo e nonno Higuain, che ancora per un anno pascolerà da par suo, questa Juve, la più vecchia d’Europa, ha un futuro. Complimenti ai costruttori”, “Nella foto Mortimer: un momento di Champions League Show, Sky Sport Uno, mente dibatte la prematura dipartita della Juventus. In primo piano, attoniti e affranti, si riconoscono Ilaria D’Amico, Fabio Capello, Billy Costacurta e Ale Del Piero” e “Mazzarri disse che la sconfitta era arrivata perchè aveva cominciato a piovere. Sarri lo supera a sinistra dicendo che se in Champions ci fosse la classifica come in campionato la Juve sarebbe in vetta, “ma purtroppo il regolamento è questo”. Fermate il mondo, voglio scendere”. Ziliani show su Twitter.