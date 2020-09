Altro match, altro show, altro record: adesso chiamatelo CR101

Ennesimo incredibile record per Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse juventino, con la doppietta rifilata alla Svezia, ha raggiunto la tripla cifra in termini di gol segnati con la maglia della nazionale portoghese. Nel match valido per la fase a gironi della Nations League, CR7 ha messo a segno due pregevolissimi gol (il primo su una bellissima punizione e il secondo con un tiro a giro da fuori area) arrivando così a 101 gol. Inutile dire che si tratta del primo giocatore europeo a segnare così tanto con la maglia della propria nazionale: al mondo il solo Ali Daei ha fatto meglio di lui con l’Iran, ma parliamo di un altro calcio. Dunque adesso CR7 può vantare anche questo record nella sua incredibile carriera. Con la nazionale lusitana ha giocato complessivamente 165 match (il primo nel 2003), ha segnato 101 gol e fornito 40 assist, ma ha soprattutto vinto due trofei ossia l’Europeo nel 2016 e la Nations League nel 2019.

Globalmente il fuoriclasse portoghese ha segnato contro 41 nazionali e, tra queste, le più trafitte solo quella lituana e proprio quella svedese. Nella graduatoria dei marcatori all time delle nazionali di calcio europee, il portoghese precede l’ungherese Puskas e il tedesco Klose. Di seguito potere trovare il dettaglio dei gol messi a segno da Cristiano Ronaldo con la casacca lusitana e la top 15 storia dei top-scorer in nazionale.

CR101

7 gol vs Lituania e Svezia

5 gol vs Andorra, Armenia, Lettonia e Lussemburgo

4 gol vs Estonia, Far Oer, Ungheria e Olanda

3 gol vs Belgio, Danimarca, Irlanda del Nord, Russia, Spagna, e Svizzera

2 gol vs Azerbaigian, Bosnia, Camerun, Repubblica Ceca, Egitto, Kazakistan, Cipro e Arabia Saudita

1 gol vs Argentina, Croazia, Ecuador, Finlandia, Ghana, Grecia, Islanda, Iran, Marocco, Nuova Zelanda, Nord Corea, Panama, Polonia, Serbia, Slovacchia, Ucraina e Galles

Top 15 all time top-scorer

Ali Daei (Iran) 109

Cristiano Ronaldo (Portogallo) 101

Luciano Vassallo (Etiopia) 99

Ferenc Puskas (Ungheria) 84

Kunishige Kamamoto (Giappone)80

Godfrey Chitalu (Zambia) 79

Hussein Saeed (Iraq) 78

Zainal Abidin (Malesia) 78

Pelè (Brasile) 77

Bashar Abdullah (Kuwait) 75

Sunil Chhetri (India) 72

Kinnan Phiri (Malawi) 71

Majed Abdullah (Arabia Saudita) 71

Kiatisuk Senamuang (Thailandia) 71

Miroslav KLose (Germania) 71

Lionel Messi (Argentina) 70

Stern John (Trinidad e Tobago) 70

Hossam Hassan (Egitto) 70