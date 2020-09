Amichevole, dove vedere Fiorentina Reggiana: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Fiorentina Reggiana, presentazione del match amichevole. Alle ore 18 di sabato 12 settembre allo stadio ‘Franchi’ di Firenze la Fiorentina di mister Beppe Iachini affronterà la Reggiana di mister Massimiliano Alvini, il match è valido come gara amichevole del precampionato.

Per i viola si tratta del quarto test del proprio precampionato, infatti la squadra di Iachini ha affrontato prima la Fiorentina Primavera battuta con il risultato di 8-0, match giocato il 29 agosto; poi ha affrontato la Lucchese il 6 settembre, gara vinta con il punteggio di 5-0 e nel pomeriggio di ieri ha battuto per 5-1 il Grosseto. La Fiorentina sarà la prima a scendere in campo nella 1.a giornata di Serie A quando il prossimo 19 settembre alle ore 18 al ‘Franchi’ arriverà il Torino di Giampaolo.

La Reggiana farà il suo esordio in campionato, quello del ritorno in Serie B, il weekend del 25-26 settembre (orari e date da definire) al ‘Mapei Stadium’ dove ospiterà il Pisa.

Dove vedere Fiorentina Reggiana in tv e streaming