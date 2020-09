Amichevole, dove vedere Frosinone-Lazio: streaming gratis e diretta TV

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Benito Stirpe (a porte chiuse), Frosinone-Lazio si affronteranno per un match amichevole di preparazione in vista della nuova stagione ormai alle porte, con i biancocelesti che esordiranno in campionato sabato 26 settembre (ore 18) sul campo del Cagliari, mentre i gialloblu nell’ultimo weekend di settembre (data e orario da stabilire) ospiteranno l’Empoli per il campionato cadetto.

Frosinone-Lazio, presentazione del match

I padroni di casa del confermato tecnico Alessandro Nesta mercoledì scorso hanno incontrato l’altra squadra della capitale, ovvero la Roma, con la quale ha perso per 4-1 con tutte le reti subite nel primo tempo (nella ripresa rete della bandiera di Dionisi), e nonostante la differenza tecnica in confronto con i giallorossi, i ciociari devono ancora trovare la forma giusta anche se all’inizio della stagione mancano ancora quindici giorni. Dopo la delusione della finale persa ai playoff promozione, si partirà un’altra volta con l’obiettivo promozione, ovviamente meglio se diretta, ma per farlo bisognerà cominciare subito bene a differenza della scorsa stagione.

La Lazio di mister Simone Inzaghi durante il ritiro di Audonzo di Cadore ha disputato tre amichevoli contro Triestina (2-2), Padova (vittoria per 1-0) e Vicenza (successo per 3-2) dove si sono viste buone cose anche se bisogna lavorare ancora molte per arrivare a fine mese in un’ottima condizione. Per ora sono cinque gli acquisti: Escalante, Reina, Kiyine, Fares e Muriqi (per gli ultimi due manca solo la firma), anche se manca almeno un altro tassello nel reparto difensivo; ancora da valutare l’infortunio del capitano Lulic che ancora non sa se potrà tornare in campo.

Sono due i precedenti (in Serie A) in terra ciociara, il primo nella stagione 2015-16 con pareggio a reti bianche, il secondo nell’annata 2018-19 con vittoria biancoceleste 1-0 grazie alle rete di Caicedo.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Tribuzzi, Maiello, Vitale, D’Elia; Ciano, Ardemagni.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo.

Dove vedere Frosinone-Lazio: streaming gratis e diretta TV

L’amichevole Frosinone-Lazio (calcio d’inizio ore 18), sarà visibile su Lazio Style Channel ma solamente per gli abbonati al canale 233 del decoder Sky. Per chi vorrà ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La telecronaca sarà a cura come sempre di Luigi Sinibaldi.