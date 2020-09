Amichevole, dove vedere Frosinone-Roma: streaming gratis e diretta tv

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Benito Stirpe (a porte chiuse) si disputerà l’amichevole Frosinone-Roma che servirà alle due squadre di mettere importanti minuti sulle gambe in vista dell’inizio dei rispettivi campionati.

Frosinone-Roma, presentazione del match

Per la Roma di mister Paulo Fonseca quella odierna sara la seconda gara di questa preparazione estiva molto particolare, con la tegola delle ultime ore che ha visto la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro di Niccolò Zaniolo che lo terrà fuori dai campi da gioco per almeno sei mesi. Una brutta notizia per uno dei migliori dei giocatori della squadra giallorossa che ora dovrà fare a meno del centrocampista per gran parte di stagione. Tornando a parlare di campo, la prima amichevole è stata quella disputata sabato scorso al centro sportivo di Trigoria contro la Sambenedettese (Serie C) e vinta per 4-2 con reti di Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci. Dopo il test odierno, sabato prossimo altra gara che si giocherà all Sardegna Arena (ore 18), ultima prima dell’esordio in campionato che avverrà il 19 settembre al Bentegodi contro il Verona.

Per il Frosinone sarà il primo match dopo la delusione della finale playoff persa contro lo Spezia tre settimane fa solamente per il peggior piazzamento durante la stagione regolare; il confermato tecnico Alessandro Nesta quest’anno non potrà sbagliare più perchè l’obiettivo dei ciociari è quello di risalire subito in Serie A. Intanto due giorni fa c’è stato il saluto del centrocampista Luca Paganini che ha lasciato il club gialloblu dopo dieci anni di militanza dove ha ottenuto una promozione in Serie B e una in Serie A.

Queste le probabili formazioni del match:

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Maiello, Coccia, Beghetto, Rohden; Novakovich, Ciano.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Villar, Mkhitaryan; Perotti.

Dove vedere Frosinone-Roma, diretta tv e streaming

L’amichevole Frosinone-Roma (calcio d’inizio ore 18), sarà visibile su Roma TV ma solamente per gli abbonati al canale 213 del decoder Sky. Per chi vorrà ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La telecronaca sarà a cura di Alessandro Spartà con il commento tecnico dell’ex calciatore Alessio Scarchilli.