Amichevole, dove vedere Genoa-Carrarese: streaming gratis e diretta TV

Oggi pomeriggio alle ore 15 al Centro Polisportivo Sciorba di Genova (a porte chiuse), Genoa-Carrarese si affronteranno per un match amichevole di preparazione in vista della nuova stagione ormai alle porte: i rossoblu cominceranno il campionato di Serie A domenica 20 settembre ospitando al Luigi Ferraris il Crotone, mentre la Carrarese disputerà la sua prima partita ufficiale mercoledì 23 in Coppa Italia, avversario l’Ambrosiana (serie D), mentre il debutto nel torneo di Serie C avverrà domenica 27 settembre, anche se non è ancora sicuro.

Genoa-Carrarese, presentazione del match

Il Grifone del neo tecnico Rolando Maran, che ha subito usato il modulo 3-5-2, ieri pomeriggio ha disputato la sua prima amichevole estiva, battendo 2-1 il Carpi grazie ad una rete per tempo (la seconda su calcio di rigore) dell’attaccante Favilli; va detto che la formazione iniziale era abbastanza rimaneggiata viste le assenze di Pinamonti, Criscito, Destro, Cassata, Sturaro e Parigini. In compenso si è rivisto dopo sei mesi il centrocampista serbo Radovanovic dopo il lungo stop per la rottura del crociato. Ovviamente l’obiettivo stagionale è una salvezza tranquilla e non con il fiatone come è successo negli ultimi due campionati dove è avvenuta solamente all’ultima giornata e con molti brividi.

I gialloblu di mister Silvio Baldini (quarta stagione a Carrara) si apprestano a disputare il loro decimo campionato consecutivo di terza serie, la scorsa annata terminata ad inizio marzo per l’emergenza Coronavirus, vedeva la formazione toscana al secondo posto a -16 dal Monza poi promosso in Serie B, mentre ai playoff c’è stata l’eliminazione in semifinale per mano del Bari con un 2-1 beffardo giunto solamente ai tempi supplementari ed oltretutto all’ultimo minuto. In questa stagione senza lo schiacciasassi Monza, l’obiettivo della serie cadetta non sembra impossibile, con i tifosi pronti già a sognare.

Dove vedere Genoa-Carrarese, diretta tv e streaming

L’amichevole Genoa-Carrarese (ore 15) sarà trasmessa in diretta web sul canale tematico Genoa Channel, mentre in differita alle ore 17 (e in replica alle ore 22.30), la gara sarà visibile su Telenord (canale 13 del digitale terrestre in Liguria e 615 in Piemonte) e sul sito sito web www.telenord.it con telecronaca di Pinuccio Brenzini e il commento tecnico dell’ex calciatore Claudio Onofri.