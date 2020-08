Amichevole, dove vedere Lazio-Padova, streaming gratis e diretta tv

Oggi pomeriggio alle ore 17 allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno), Lazio-Padova scenderanno in campo in un match amichevole di preparazione in vista della prossima stagione calcistica, ricordiamo che la capienza dell’impianto è stata ridotta per rispettare la normativa Anti Covid-19.

Lazio-Padova, presentazione del match

Per i biancocelesti di mister Simone Inzaghi sarà il second test dopo il primo disputato sabato scorso terminato 2-2 contro la Triestina con reti di Acerbi e Parolo; nella gara di oggi ci saranno parecchie defezioni perchè molti giocatori hanno terminato anzitempo il ritiro per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali: Immobile, Milinkovic, Marusic, Acerbi, Strakosha, Armini e Badelj. Dunque sarà schierata una formazione insolita, anche se aspettando i rinforzi dal mercato estivo (per ora acquistati solamente Escalante e Reina) che oggi parte ufficialmente (chiusura il 5 ottobre), buone notizie giungono da Lucas Leiva che ieri pomeriggio è rientrato in gruppo e ha svolto tutta la seduta senza particolari problemi. Venerdì 4 settembre il ritiro bellunese terminerà con l’ultima amichevole contro il Vicenza di Mimmo Di Carlo, squadra neopromossa in Serie B.

Il Padova del tecnico Andrea Mandorlini, alla fine ha deciso di non fare nessun ritiro e dopo il match tornerà in città per continuare la preparazione al prossimo campionato di Serie C a cui parteciperà anche in questa stagione e che comincerà l’ultimo weekend di settembre. Sabato prossimo allo stadio Euganeo (a porte chiuse) i patavini disputeranno un’altra amichevole, questa volta contro il Chievo Verona.

Dove vedere Lazio-Padova, diretta tv e streaming

L’amichevole Lazio-Padova (calcio d’inizio ore 17), sarà visibile su Lazio Style Channel visibile solamente per gli abbonati al canale 233 del decoder Sky. Per chi vorrà ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La telecronaca sarà a cura come sempre di Luigi Sinibaldi.