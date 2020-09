Amichevole, dove vedere Lazio-Vicenza: streaming gratis e diretta tv

Oggi pomeriggio alle ore 16 Lazio-Vicenza si affronteranno allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, dove la squadra biancoceleste in questi ultimi undici giorni ha fatto la preparazione estiva in vista della prossima stagione ormai alle porte. Dopo il match contro i berici, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi faranno ritorno a Roma e continueranno gli allenamenti al Centro Sportivo di Formello in attesa di debuttare in campionato l’ultimo weekend di settembre contro il Cagliari in trasferta.

Lazio-Vicenza, presentazione del match

Per i capitolini sarà la quarta amichevole dopo il pareggio 2-2 contro la Triestina e la vittoria di misura (1-0) contro il Padova con la squadra che ancora è apparsa ancora un pò imballata soprattutto in alcuni uomini; ricordiamo che da domenica il tecnico biancoceleste non ha potuto contare su parecchi giocatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali: Immobile, Milinkovic, Marusic, Acerbi, Strakosha, Armini e Badelj, inoltre nell’allenamento di ieri pomeriggio il belga J.Lukaku è rimasto a riposo per un problema al ginocchio destro che era visibilmente fasciato. Dunque come nel match contro il Padova, Inzaghi metterà una formazione con parecchi giovani che comunque gli permetteranno di capire quale è il loro stato fisico alla fine del ritiro contro una squadra neopromossa in Serie B e quindi di buon livello.

Sul fronte mercato, oltre agli arrivi del centrocampista Escalante e del portiere Reina, sembrano in dirittura d’arrivo quelli dell’esterno sinistro Fares e dell’attaccante Muriqui.

La formazione del tecnico Mimmo Di Carlo dopo l’ottimo campionato della scorsa stagione, ha l’obiettivo della salvezza; avendo terminato il campionato di Serie C definitivamente ad inizio marzo per l’emergenza Covid-19, i biancorossi sono andati in ritiro a luglio sull’Altopiano di Asiago e in queste settimane hanno disputato alcune amichevoli prima contro squadre dilettantistiche per poi salire di livello prima vincendo 3-0 contro la Feralpisalò (Serie C) e poi perdendo di misura contro l’Udinese per 3-2 dimostrando però già buone cose. Dopo l’amichevole odierna, altre due gare aspetteranno i biancorossi prima di cominciare il campionato cadetto l’ultimo weekend di settembre (mercoledì 9 sarà varato il calendario a Pisa), ossia contro il Milan (a Milanello) e il Monza (a Lumezzane).

Dove vedere Lazio-Vicenza, diretta tv e streaming

L’amichevole Lazio-Vicenza (calcio d’inizio ore 16), sarà visibile su Lazio Style Channel ma solamente per gli abbonati al canale 233 del decoder Sky. Per chi vorrà ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La telecronaca sarà a cura come sempre di Luigi Sinibaldi.