Amichevole, dove vedere Milan-Monza: streaming gratis e diretta tv

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (a porte chiuse) si disputerà l’amichevole Milan-Monza con le due squadre che si stanno preparando per i rispettivi campionati. I rossoneri stanno facendo la preparazione estiva al centro sportivo di Milanello in vista dell’esordio stagionale che avverrà giovedì 17 settembre sul campo degli irlandesi Shamrock Rovers, valevole per il secondo turno preliminare di Europa League.

Milan-Monza, presentazione del match

Per la formazione di mister Stefano Pioli questa è la seconda amichevole dopo quella disputata mercoledì scorso a Milanello e vinta 4-2 sul Novara (Serie C) nonostante lo svantaggio iniziale di 0-2, grazie alle reti di Paquetà (doppietta), Calabria e Laxalt. Ha giocato 40 minuti anche Ibrahimovic che si è unito ai suoi compagni lunedì scorso dopo aver firmato il prolungamento di contratto.

Dopo l’impegno contro il Monza, il Milan giocherà un ultimo test amichevole contro il Vicenza (9 settembre a Milanello) in quella che sarà la terza amichevole nel giro di poco più di una settimana.

Per quanto riguarda il calciomercato, il club meneghino dopo l’acquisto il centrocampista Tonali, ha preso in prestito per una stagione l’attaccante Brahim Diaz con i due giocatori che nelle prossime ore firmeranno i rispettivi contratti.

Questa la probabile formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto con il modulo 4-2-3-1: A. Donnarumma; Kalulu, Duarte, Hernandez, Laxalt; Calabria, Kessié; Halilovic, Paquetá, Tonin; Ibrahimovic.

Il Monza della coppia Berlusconi-Galliani e dell’ex allenatore Cristian Brocchi, dopo aver dominato la scorsa stagione il girone A della Serie C, punta con decisione alla prima storica promozione in massima serie e per ottenerla ha già acquistato giocatori importanti per la categoria come Barberis Di Gregorio, Gytkjaer, Bettella, Maric, Barillà; Donati, Colpani e Carlos Augusto. I brianzoli ricordiamo non disputava un campionato di Serie B dalla stagione 2000-01 e dunque attorno alla formazione biancorossa c’è molto entusiasmo con i tifosi che da quest’anno vedranno il nome del loro stadio modificato da Brianteo a “U-Power Stadium”, azienda che si occupa di calzature abbigliamento da lavoro.

Sono 13 i precedenti tra le due squadre in campionato (Serie B) e Coppa Italia, registrano un dominio rossonero con 12 vittorie e un pareggio, mentre sono 24 le amichevoli disputate, (l’ultima il 6 agosto 1998, 3-1 Milan) con 18 successi e sei pareggi (l’ultimo stagione 1990-91, 2-2).

Dove vedere Milan-Monza, diretta tv e streaming gratis

L’amichevole Milan-Monza che si disputerà al Meazza alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it con collegamento a partire dalle ore 20.35. Inoltre il match sarà irradiato su Milan TV ma solamente per gli abbonati al canale 230 del decoder Sky. Per chi vorrà ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Un’altra opzione è quella della piattaforma DAZN (per gli abbonati) dove si trova anche Milan TV, in televisione, attraverso l’applicazione apposita scaricabile su una smart tv o grazie all’ausilio di supporti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa è possibile utilizzare l’app di DAZN sulle console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).