Amichevole, dove vedere Monza-Vicenza: streaming gratis e diretta TV

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane (Brescia) si disputerà l’amichevole Monza-Vicenza, con le due squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B da neopromosse e dunque una partita dal sapore già molto importante anche se non ci saranno i tre punti in palio.

Monza-Vicenza, presentazione del match

La formazione brianzola del tecnico Cristian Brocchi dopo aver dominato il girone A della Serie C della scorsa stagione, grazie alla coppia Berlusconi-Galliani sta allestendo una rosa che sulla carta può puntare subito alla Serie A che per i biancorossi sarebbe la prima volta nella storia. Intanto dopo diciannove anni di assenza è stata conquistata la serie cadetta con lo stadio Brianteo (ora U-Power Stadium) che è stato portato a 1o mila posti , ma il club ha in progetto di portare la capienza fino a 25 mila posti.

Per quanto riguarda il campo sono due le amichevoli disputate dal Monza, la prima allo stadio Meazza di Milano contro il Milan, persa per 4-1 (gol del momentaneo 1-1 di Finotto) ma con le ultime due reti subite solo negli ultimi minuti, la seconda a Monzello contro il Lecco vinta per 2-1 con una rete per tempo realizzate da Mosti e Maric. Il debutto brianzolo in campionato avverrà in casa contro la retrocessa Spal, banco di prova subito importante,

La squadra veneta dell’esperto mister Mimmo di Carlo partirà in questa stagione con l’obiettivo della salvezza, magari senza troppo penare e le premesse perchè ciò avvenga ci sono tutte. Sono parecchie le amichevoli disputate dai biancorossi in quest’ultima parte d’estate: la prima vinta per 3-0 contro la Feralpisalò, mentre le altre tre contro altrettante formazioni di Serie A, ovvero Udinese, Lazio e Milan. Con le prime due sono arrivate due sconfitte per 3-2 dove si sono viste ottime cose e in entrambe le gare i berici erano in vantaggio per 2-1; invece meno bene contro i rossoneri con ko per 5-1. Oggi contro una parigrado sarà interessante vedere a che punto sta la squadra in vista dell’esordio in campionato sul campo del Venezia, per un derby veneto molto intrigante.

Dove vedere Monza-Vicenza: streaming gratis e diretta TV

Il match amichevole Monza-Vicenza (fischio d’inizio ore 20.45) sarà visibile in diretta e in chiaro da Mediaset, più precisamente sul canale 20 (canale numero 20 del digitale terrestre e 151 del decoder Sky); la gara potrà essere anche seguita in streaming collegandosi sul sito mediasetplay.mediaset.it, attraverso dispositivi quali pc, tablet o smartphone.