Amichevole, dove vedere Piacenza Sampdoria: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Piacenza Sampdoria, presentazione del match amichevole. Alle ore 21 di mercoledì 9 settembre allo stadio ‘Garilli’ il Piacenza di mister Vincenzo Manzo ospiterà la Sampdoria di Claudio Ranieri. La squadra biancorossa si sta preparando per il debutto nel prossimo campionato di Serie C in programma domenica 27 settembre ma il Piacenza farà il suo esordio ufficiale mercoledì 23 settembre nel primo turno di Coppa Italia. Dopo l’amichevole contro la Sampdoria, gli emiliani affronteranno il Cittadella a Lavarone mercoledì 16 settembre alle ore 16. I blucerchiati, invece, si apprestano ad affrontare la terza amichevole precampionato dopo aver pareggiato 2-2 contro l’Alessandria lo scorso 5 settembre e aver battuto 0-3 il Derthona, dopo l’amichevole con gli emiliani la squadra di Ranieri il prossimo 12 settembre affronterà il Torino dell’ex tecnico Marco Giampaolo.

Per l’occasione questo match amichevole ha avuto l’autorizzazione per disputarsi a porte aperte con l’accesso consentito a 840 spettatori. I costi dei tagliandi saranno i seguenti: 10 € per il settore Distinti; 13 € per la Tribuna laterale; 16 € per la Tribuna semicentrale e prezzo ridotti di 2 € per gli under 14. Non saranno venduti biglietti per la Tribuna centrale e il giorno della gara la biglietteria dello stadio resterà chiusa.

Dove vedere Piacenza Sampdoria in tv e streaming