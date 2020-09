Amichevole, dove vedere Roma Sambenedettese: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Roma Sambenedettese, presentazione del match amichevole. Alle ore 17.30 di sabato 5 settembre nel centro sportivo di Trigoria a porte chiuse. la Roma di Paulo Fonseca ospiterà la Sambenedettese di Paolo Montero, squadra militante nel campionato di Serie C. I giallorossi si apprestano ad affrontare la prima amichevole del loro precampionato e l’avversario di turno saranno i marchigiani. Inizialmente la Roma aveva programmato l’amichevole con il Benevento di Pippo Inzaghi ma a causa dei troppi calciatori impegnati con le rispettive nazionali i capitolini hanno deciso di annullare l’amichevole con la formazione campana. Infatti Fonseca dovrà fare a meno di Dzeko, Villar, Olsen, Calafiori, Under, Florenzi, Mancini, Spinazzola, Cristante, Zaniolo e Pellegrini, tutti convocati in nazionale, oltre ai quattro calciatori positivi al Coronavirus: Mirante, Perez, Kluivert e Bruno Peres. Mercoledì 9 settembre i giallorossi saranno impegnati nel secondo test precampionato contro il Frosinone di Alessandro Nesta.

Dove vedere Roma Sambenedettese in tv e streaming. Il match Roma Sambenedettese, valevole come gara Amichevole, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Roma TV, canale 213 di Sky. Il match sarà visibile anche in streaming con Sky Go, applicazione scaribabile sul cellulare in modo tale da permettere di seguire il match su PC, cellulare e tablet.