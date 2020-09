Amichevoli Inter 2020, il programma delle partite dei nerazzurri. Si inizia con il Lugano, poi altri due match

Amichevoli Inter 2020, ufficializzati i tre match dei nerazzurri. La squadra di Antonio Conte ha iniziato da pochi giorni la preparazione in vista della stagione 2020/21 ed è attesa alle prime partite stagionali per testare la condizione. Dopo aver concluso l’estate 2020 il 21 agosto con l’amara sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia, i nerazzurri hanno ottenuto dalla Lega il rinvio della prima giornata della Serie A che si gioca il 19/20 settembre. Così Lukaku e compagni esordiranno in campionato il 30 settembre contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Nel frattempo, nella giornata odierna sono state ufficializzate tre amichevoli che si giocheranno la prossima settimana. Si inizia martedì 15 settembre contro gli svizzeri del Lugano, un remake dell’amichevole dell’anno scorso, che si giocherà alle ore 17 a porte chiuse nel Suning Training Center di Appiano Gentile. Il secondo test è in programma, sempre alla Pinetina, venerdì 18 settembre contro la Carrarese, squadra che milita nel campionato di Serie C. L’ultima amichevole ci sarà il giorno dopo, sabato 19 settembre, contro i toscani del Pisa con esordio ufficiale. Orario e eventuale diretta televisiva dei match sono ancora da definire, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

Amichevoli Inter 2020, il programma delle partite dei nerazzurri

Inter-Lugano martedì 15 settembre ore 17 al Suning Training Center

Inter-Carrarese venerdì 18 settembre al Suning Training Center orario da definire

Inter-Pisa sabato 19 settembre a San Siro orario da definire