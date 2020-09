Arsenal, arriva il rinnovo di Aubameyang: “Possiamo realizzare grandi cose insieme”

AUBAMEYANG FIRMA IL RINNOVO CON L’ARSENAL PER TRE STAGIONI – Da Londra arriva la notizia che spegne l’entusiasmo dei più grandi club d’Europa. Pierre-Emerick Aubameyang resta all’Arsenal. L’attaccante cresciuto nel Milan ha raggiunto l’accordo con l’Arsenal e cosi rinnovato il suo contratto per altre tre stagioni. Il giocatore è sempre stato al centro di numerose voci di mercato, in particolare dalla Spagna con Barcellona e Real Madrid sulle sue tracce, senza che poi se ne facesse nulla. Ora è arrivata la notizia del rinnovo con l’Arsenal che chiude le porta a qualsiasi suo trasferimento. “Finalmente ho firmato: sono molto felice di restare qui, è casa mia”, le parole di Aubameyang dopo aver firmato il rinnovo con l’Arsenal.

Obiettivo tornare a vincere

Aubameyang era arrivato all’Arsenal dal Borussia Dortmund nel 2018 e subito si è inserito alla perfezione nei meccanismi dei Gunners. Le 72 reti messe a segno da quando veste la maglia dell’Arsenal lo confermano. Ora è arrivata la firma sul rinnovo, perchè l’obiettivo di Aubameyang è quello di riportare l’Arsenal a vincere dei trofei. Lo stesso attaccante gabonese lo ha confermato ai canali ufficiali del club: “La firma per questo club speciale non è mai stato un dubbio -, ha dichiarato Aubameyang al sito ufficiale del club -. Credo nell’Arsenal. Possiamo realizzare grandi cose insieme”.