Quando hai davanti una squadra che presenta già una base consolidata, serve puntellare poco per riuscire a migliorare il tutto, ma quando vedi la società fare addirittura di più, vuol dire una sola cosa: puntare a vincere almeno un trofeo. Valutazione esagerata? Per questa Atalanta assolutamente no: i nerazzurri hanno fatto grandi passi in avanti, e per quello che si è visto in questa sessione di mercato, non è pura utopia pensarlo. Abbastanza non è mai abbastanza in termini di attaccanti, e la Dea sta cercando di chiudere per l’ala sinistra Brekalo: classe 1998, croato e talento utile alla causa nerazzurra. Analizziamo la situazione.

Brekalo e l’Atalanta: altro colpo in vista?

Secondo quanto risulta da fonti interne, l’Atalanta si trova a buon punto sull’attuale attaccante del Wolfsburg: l’intenzione di prenderlo è abbastanza evidente, e la strada è quella giusta per concludere al meglio la trattativa.

Ingaggio? Alto per i nerazzurri, ma l’ottimismo per riuscire a portarlo a Bergamo è tanto. Una pedina di troppo? Contando sia i 5 cambi a disposizione che la volontà di Gasperini di avere ancora qualche carta offensiva in più da giocare, essa è una scelta logica che non fa altro che potenziare una rosa già di per se forte. Vedremo nei prossimi giorni.