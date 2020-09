L’Atalanta non si ferma sul mercato: sembra di ritornare ai tempi della famosa estate del 2001 quando i nerazzurri reinvestirono circa 80 miliardi di lire per costruire una squadra pronta per raggiungere la Coppa UEFA (traguardo che la Dea non riuscì a raggiungere). La voglia di alzare l’asticella è tanta: la famiglia Percassi, aiutata dalla capacità di Sartori e dalle indicazioni di Gian Piero Gasperini, sta costruendo una grande squadra. Miranchuk, Lammers, Romero, Piccini, ma non siamo ancora ai titoli di coda. Gian Piero Gasperini, in attesa di prendere le proprie valutazioni su Pessina, ha richiesto un centrocampista. Società in primis sonda, e il primo nome sulla lista è quello di Kuzyaev. Ecco la situazione attuale.

Kuzyaev all’Atalanta? La situazione attuale

Ci troviamo di fronte ad un giocatore che rispecchia a pieno le caratteristiche di un vice De Roon: fisicità, buona abilità nei contrasti, grinta e sempre pronto a tutto per dare una mano sia in difesa che in attacco. Allo Zenit ha fatto capire a tutti di che pasta è fatto, nella quale la continuità è stato il suo punto forte: aldilà delle statistiche che lo vedono l’ultima stagione a disputare 20 partite segnando solo due goal. In termini di trattativa? Tutto da valutare, secondo quanto riportato da CalcioAtalanta, su di lui ci sono Trabzonspor, Alaves, Southampton e Valencia. Staremo a vedere se il sondaggio si tramuterà in una vera e propria trattativa.