Calcio, Coppa Italia 2020-21: ecco il tabellone completo

Pochi minuti fa a Milano è stato sorteggiato il tabellone di Coppa Italia che partirà ufficialmente il 23 settembre quando scenderanno in campo 27 squadre di Serie C e 9 di Serie D. Il mercoledì successivo ecco subito il secondo dove entreranno in gioco le squadre della serie cadetta, mentre il terzo turno (25 novembre) vedrà la presenza delle formazioni di Serie A escluse le prime otto dello scorso campionato che saranno teste di serie con quest’ordine:

Atalanta Juventus Inter Roma Napoli Milan Sassuolo Lazio

Per determinare quali squadre giocheranno in casa le varie sfide in gara secca, si terrà conto di un “ranking”: le squadre con il numero di tabellone più basso avranno dunque diritto a giocare in casa; ad esempio in un quarto ipotetico tra Atalanta e Lazio a giocare nel proprio stadio saranno gli orobici.

Coppa Italia 2020-21, le date della manifestazione

Primo turno eliminatorio mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio mercoledì 28/10/2020

Quarto turno mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata) mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 03/03/2021

Finale mercoledì 19/05/2021

Coppa Italia 2020-21 il tabellone completo

PRIMO TURNO (23 settembre)



Pontedera-Arezzo

Carrarese-Ambrosiana

Catania-Nicolò Notaresco

Monopoli-Modena

Alessandria-Sambenedettese

Renate-Avellino

Novara-Gelbison

Piacenza-Teramo

Livorno-Pro Patria

Padova-Breno

Feralpisalò-Pineto

Ternana-Albinoleffe

Juve Stabia-Tritium

Bari-Trastevere

Carpi-Casarano

Potenza-Triestina

Sudtirol-Latte Dolce

Catanzaro-Virtus Francavilla

SECONDO TURNO (30 settembre)

1) Cremonese-vincente Pontedera-Arezzo

2) Venezia-vincente Carrarese-Ambrosiana

3) Pescara-vincente Catania-Nicolò Notaresco

4) Reggiana-vincente Monopoli-Modena

5) Cosenza-vincente Alessandria-Sambenedettese

6) Empoli-vincente Renate-Avellino

7) Perugia-Ascoli

8) Brescia-Trapani

9) Cittadella-vincente Novara-Gelbison

10) Reggina-vincente Piacenza-Teramo

11) Vicenza-vincente Livorno-Pro Patria

12) Frosinone-vincente Padova-Breno

13) Lecce-vincente Feralpisalò-Pineto

14) Virtus Entella-vincente Ternana-Albinoleffe

15) Pisa-vincente Juve Stabia-Tritium

16) Spal-vincente Bari-Trastevere

17) Pordenone-vincente Carpi-Casarano

18) Monza-vincente Potenza-Triestina

19) Salernitana-vincente Sudtirol-Latte Dolce

20) Chievo-vincente Catanzaro-Virtus Francavilla

TERZO TURNO (28 OTTOBRE)

21) Cagliari-Vincente 1

22) Verona-vincente 2

23) Parma-vincente 3

24) Vincente 4-vincente 5

25) Benevento-vincente 6

26) Vincente 7-vincente 8

27) Spezia-vincente 9

28) Bologna-vincente 10

29) Udinese-vincente 11

30) Fiorentina-vincente 12

31) Torino-vincente 13

32) Vincente 14-vincente 15

33) Crotone-vincente 16

34) Vincente 17-vincente 18

35) Sampdoria-vincente 19

36) Genoa-vincente 20

QUARTO TURNO (25 NOVEMBRE)

37) Vincente 21-22

38) Vincente 23-24

39) Vincente 25-26

40) Vincente 27-28

41)Vincente 29-30

42) Vincente 31-32

43) Vincente 33-34

44) Vincente 35-66

45) Vincente 37-38

46) Vincente 39-40

OTTAVI DI FINALE (13 e 20 GENNAIO)

47)Atalanta-vincente 37

48) Lazio-vincente 38

49) Napoli-vincente 39

50) Roma-vincente 40

51) Inter-vincente 41

52) Milan-vincente 42

53) Sassuolo-vincente 43

54) Juventus-vincente 44

QUARTI DI FINALE (27 GENNAIO)

55) Vincente 47-48

56) Vincente 49-50

57) Vincente 51-52

58) Vincente 53-54

SEMIFINALI (10 FEBBRAIO/3 MARZO)

Vincente 55-56

Vincente 57-58

FINALE 19 MAGGIO

VINCENTE 59-60