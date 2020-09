Calcio, Serie D: ufficializzati i nove gironi per la stagione 2020-21

Dopo la Serie C, anche la Serie D ha ufficializzato i nove gironi per la stagione 2020-21: sono 166 le squadre che parteciperanno al campionato che comincerà domenica 27 settembre e saranno rappresentate tutte e venti le regioni italiane: Abruzzo 5, Basilicata 4, Calabria 5, Campania 13, Emilia Romagna 12, Friuli Venezia Giulia 3, Lazio 14, Liguria 5, Lombardia 23, Molise 8, Piemonte 8, Puglia 11, Sardegna 6, Sicilia 10, Toscana 16, Trentino Alto Adige 2, Umbria 4, Valle d’Aosta 1, Veneto 16.

Sette raggruppamenti sono composti da diciotto squadre, mentre due da venti, mentre ricordiamo la Coppa Italia Dilettanti quest’anno non si disputerà, per non intasare troppo una stagione che è cominciata in ritardo rispetto al passato, causa emergenza Covid-19.

Serie D, i nove gironi

Girone A: Arconatese, Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Castellanzese, Chieri, Derthona, Folgore Caratese, Fossano, Gozzano, Imperia, Lavagnese, Legnano, Pont Donnaz, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Varese.

Girone B: Breno, Brusaporto, Caravaggio, Casatese, Crema, Desenzano Calvina, Fanfulla, NibionnOggiono, Ponte San Pietro, Real Calepina, Scanzorosciate, Seregno, Sona, Sporting Franciacorta, Tritium, Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo, Vis Nova Giussano.

Girone C: Adriese, Ambrosiana, Arzignano, Belluno, Caldiero, Campobasso, Cartigliano, Chions, Cjarlins Muzane, Delta Porto Tolle, Este, Luparense, Manzanese, Mestre, Montebelluna, Trento, Union Clodiense, Union Feltre, Union San Giorgio, Virtus Bolzano.

Girone D: Aglianese, Bagnolese, Correggese, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Ghivizzano Borgo, Lentigione, Marignanese, Mezzolara, Prato, Pro Livorno, Progresso, Real Forte Querceta, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi, Seravezza.

Girone E: Aquila Montevarchi, Cannara, Flaminia, Foligno, Follonica Gavorrano, Grassina, Lornano Badesse, Montespaccato, Ostiamare, Pianese, San Donato Tavernelle, Sangiovannese, Scandicci, Siena, Sinalunghese, Sp. Trestina, Tiferno Lerchi, Trastevere.

Girone F: Aprilia, At. Porto Sant’Elpidio, Atl. Terme Fiuggi, Castelfidardo, Castelnuovo Vomano, Città di Campobasso, Cynthialbalonga, Matese, Montegiorgio, Olympia Agnonese, Pineto, Real Giulianova, Recanatese, Rieti, S.N. Notaresco, Tolentino, Vastese, Vastogirardi.

Girone G: Afragolese, Arzachena, Carbonia, Cassino, Giugliano, Gladiator, I. Formia, Lanusei, Latina, Monterosi, Muravera, Nocerina, Nola, Sassari Latte Dolce, Savoia, Team Nuova Florida, Torres, Vis Artena.

Girone H: Audace Cerignola, Az Picerno, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Fidelis Andria, Francavilla, Gravina, Lavello, Molfetta, Nardò, Portici, Puteolana, Real Aversa, Sorrento, Taranto, Team Altamura.

Girone I: Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Città di Acireale, Città di Sant’Agata, Dattilo, F.C. Messina, Gelbison, Licata, Marina di Ragusa, Messina, Paternò, Rende, Roccella, Rotonda, San Luca, Santa Maria Cilento, Troina.