Colpo della Ternana: torna in rossoverde Cesar Falletti

La Serie C si sta per arricchire ancora di più. La Ternana sta infatti per riportare in Umbria Cesar Falletti. Il talento uruguaiano, sbocciato proprio con i colori rossoverdi, si appresta a tornare nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta. Falletti ha giocato l’ultima stagione in Messico con il Club Tijuana.

Dal Bologna al Messico

E’ il Bologna a detenere il cartellino di Falletti. Il club felsineo lo prelevò proprio dalla Ternana, dopo che Falletti aveva trascorso 4 stagioni in Umbria indossando 124 volte la maglia delle ‘Fere’. Con il Bologna, nel 2017/18, ha fatto il suo esordio in Serie A segnando anche un gol. La stagione successiva il Bologna decise di cederlo in prestito al Palermo e lo scorso anno al Club Tijuana. La società messicana però non ha riscattato Falletti che torna quindi a Bologna, ma il suo futuro è la Ternana.

C’è l’ok di Falletti, ora si tratta con il Bologna

Da gennaio il direttore sportivo della Ternana Luca Leone è sulle tracce di Falletti. Come riporta Ternananews.it, nelle scorse ore Falletti ha detto si alla Ternana che gli offre un ingaggio superiore alla media ed un contratto di quattro stagioni. Ora, forte del si del giocatore, la Ternana deve convincere il Bologna a lasciare libero Falletti. Si lavora per la rescissione con conseguente buona uscita al giocatore. C’è ottimismo in casa rossoverde, Falletti sta per ritornare a Terni con l’obiettivo di tornare in Serie B.