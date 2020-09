Copa Libertadores girone D: la LDU manda ko il San Paolo e vede gli ottavi, il River Plate passeggia a Lima

La Liga Deportiva Universitaria de Quito, protagonista nella quarta giornata del girone D della Copa Libertadores di una convincente affermazione interna sul San Paolo per 4-2, vede sempre più vicino il passaggio agli ottavi di finale della competizione. La terza vittoria consente, infatti, alla compagine ecuadoriana di confermarsi in vetta al raggruppamento con 9 punti all’attivo e vantare, a 180 minuti dal termine della fase a gironi, due lunghezze di vantaggio sul River Plate, passato in scioltezza a Lima sul Deportivo Binacional, e cinque su quella brasiliana. Per il San Paolo le residue possibilità di qualificazione sono verosimilmente legate ad un successo nel prossimo turno all’Estadio Monumental di Buenos Aires.

La prima opportunità dell’incontro è per gli ospiti: al 6′ Pablo incorna malamente sul fondo un traversone dalla sinistra di Reinaldo. La LDU si porta in vantaggio al 21′ con Cristian Martinez a segno di testa sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Christian Cruz. I padroni di casa, dopo aver gettato al vento al 32′ una ghiotta opportunità con Matias Zunino, raddoppiano al 36′ con Jhojan Julio pronto a sfruttare un prezioso recupero effettuato in pressing da Adolfo Munoz al limite dell’area avversaria. Il 22enne attaccante degli Albos concede il bis poco prima dell’intervallo finalizzando un’azione di rimessa avviata da Zunino e rifinita da Lucas Piovi.

Il San Paolo alla ripresa del gioco appare più incisivo in fase offensiva. Gabriel Gomes, nel breve volgere di un minuto, impegna Gabbarini con una conclusione da fuori area e colpisce un clamoroso palo con un fendente dalla distanza. Il gol è nell’aria e si materializza allo scoccare dell’ora di gioco: Brenner, servito ottimamente da Paulinho accorcia le distanze con un tocco al volo da pochi passi. Le speranze del Tricolor Paulista di rientrare in partita si spengono al 76′ sul gran tiro da fuori area di Billy Arce che permette alla Liga Deportiva Universitaria di riallungare sul 4-1. In piena fase di recupero (92′) il San Paolo riesce a rendere meno pesante il passivo con una battuta vincente dal limite di Santiago Trellez.

Nell’altro confronto del girone D, andato in scena all’Estadio Nacional di Lima, il River Plate ha nuovamente inflitto una durissima lezione al Deportivo Binacional: la compagine di Marcelo Gallardo, dopo il successo per 8-0 ottenuto in casa nel match d’andata, si aggiudica, infatti, per 6-0 quello di ritorno in terra peruviana. Affermazione di proporzioni tennistiche maturata in seguito alle reti di Nicolás De La Cruz (15′), Matias Suarez (25′), Julián Álvarez (36′), Nacho Fernández (70′) e Lucas Pratto (84′ e 92′).

Copa Libertadores – Classifica girone D

LDU Quito 9; River Plate 7; San Paolo 4; Deportivo Binacional 3.