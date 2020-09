Copa Libertadores girone F: il Nacional Montevideo passa a Mérida e vola agli ottavi

Il Nacional Montevideo è la prima squadra a centrare la qualificazione agli ottavi di finale della Copa Libertadores: i Tricolores con una formazione composta da tanti elementi cresciuti nel proprio settore giovanile si assicurano, con due turni d’anticipo sulla conclusione del girone F, la certezza matematica dell’approdo alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione sudamericana per club conseguendo, a spese dell’Estudiantes de Mérida superato in Venezuela per 3-1, il quarto successo in altrettanti impegni sostenuti. L’affermazione, sancita dalle reti di Thiago Vecino (6′ e 60′ su rigore) e Renzo Orihuela (27′) che rendono inutile il provvisorio 1-2 siglato per i padroni di casa da Ronaldo Rivas in chiusura di prima frazione, consente alla compagine di Gustavo Munua di salire in classifica a 12 punti. Non riesce all’Estudiantes de Mérida di dare seguito alla vittoria ottenuta contro l’Alianza Lima: l’Académico, rimasto fermo a quota 3, vede ridursi sensibilmente le possibilità di passaggio del turno.

Il match si mette subito in discesa per il Nacional: al 6′ Thiago Vecino, lasciato completamente libero sul secondo palo dalla retroguardia biancorossa, non incontra alcuna difficoltà ad andare a segno su un traversone proposto dal fondo da Brian Ocampo. Passano una ventina di minuti ed arriva il raddoppio del complesso uruguaiano. Renzo Orihuela è pronto, sotto misura, a ribadire in rete di testa un’incornata di Thiago Vecino respinta corta da Alejandro Araque. L’Estudantes de Mérida accorcia le distanze in fase di recupero del primo tempo con un tocco vincente in scivolata di Ronaldo Rivas sull’invito a centro area di Jose Rivas. Il Nacional riallunga allo scoccare dell’ora di gioco con Thiago Vecino: il 21enne attaccante trasforma un penalty concesso per atterramento in area di Joaquin Trasante ad opera di Alejandro Araque. L’estremo difensore dell’Académico evita nel finale (86′) un passivo più pesante per i suoi colori opponendosi ad una conclusione di Felipe Carballo da distanza ravvicinata.

Copa Libertadores – Classifica girone F

Nacional Montevideo 12; Racing Club de Avellaneda* 6; Estudiantes de Mérida 3; Alianza Lima* 0.

* Una partita in meno.