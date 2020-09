Danimarca Inghilterra probabili formazioni: Eriksen c’è

− DANIMARCA INGHILTERRA PROBABILI FORMAZIONI

Sono passate solo poche ore e Danimarca ed Inghilterra sono nuovamente pronte a scendere in campo per la giornata numero due della Nations League. Al Telia Parken di Copenhagen (fischio d’inizio domani 8 settembre alle 20:45), la Danimarca è chiamata a riscattarsi dopo il ko della prima partita contro il Belgio. Eriksen&Co devono assolutamente rimettersi in moto, in un girone 2 Lega A decisamente complicato, con lo spauracchio Islanda a 0 punti ma pur sempre insidioso. Dall’altro lato, arriva un Inghilterra a punteggio pieno dopo lo 0-1 di sabato a Reykjavik, firmato allo scadere da Sterling. Sfida nostalgica per l’interista Eriksen, che potrà riaffrontare ex avversari e compagni di squadra dopo i suoi lunghi trascorsi in terra inglese tra le file del Tottenham. Ecco nel dettaglio Danimarca Inghilterra probabili formazioni.

Danimarca Inghilterra probabili formazioni, le scelte dei due Ct

Per la gara contro gli inglesi, il Ct danese Hjulmand dovrebbe confermare l’undici anti Belgio, fatta eccezione per un cambio in attacco. Il suo 4-3-3, dunque, sarà composto da Schmeichel tra i pali, da destra verso sinistra Wass, Christensen, Kjaer e Skov. In centrocampo, qualità e sostanza con Eriksen, Delaney e il neo centrocampista del Tottenham Hojbjerg. Tanti centimetri nel pacchetto offensivo scandivano, formato da Poulsen, Braithwaite e la novità Cornelius.

Per l’Inghilterra, qualche cambio rispetto alla sfida vinta contro l’Islanda. In porta sempre Pickford, protetto da Alexander Arnold (prenderà il posto dello squalificato Walker), Gomez, Mings (preferito a Rice, che avanzerà la sua posizione) e Trippier. In mezzo, Dier coadiuvato proprio da Rice e da Foden; mentre in avanti tanta corsa e qualità, con Sancho a destra, Sterling a sinistra e l’unica punta Harry Kane.

Danimarca Inghilterra probabili formazioni

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Skov; Hoebjerg, Delaney, Eriksen; Poulsen, Cornelius, Braithwaite. All. K.Hjulmand

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Mings, Trippier; Dier, Rice, Foden; Sancho, Kane, Sterling. All. G.Southgate