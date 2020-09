A pochi giorni dall’avvio ufficiale della stagione 2020/21, l’Atalanta di Gasperini, è pronta ad affrontare in un test amichevole la Pro Sesto allenata da Parravicini. L’amichevole Atalanta-Pro Sesto darà l’opportunità ai tifosi della ‘dea’ di osservare per la prima volta, alla vigilia della nuova stagione, i propri beniamini e di conoscere i nuovi arrivi come Piccini e Miranchuk.

Atalanta-Pro Sesto: luogo e orario

Il match amichevole Atalanta-Pro Sesto andrà in scena al Centro Bortolotti di Zingonia, con il fischio d’inizio programmato per le ore 15.00 di Sabato 12 Settembre 2020. Atalanta-Pro Sesto si giocherà rigorosamente a porte chiuse.

Probabili formazioni Atalanta-Pro Sesto

Probabilmente i ‘nerazzurri’ in Atalanta-Pro Patria verranno schierati con il solito 3-5-2 di Gasperini con Sportiello tra i pali, la difesa composta da Caldara, Palomino e Toloi; il centrocampo composto da Freuler, De Roon e Pasalic, sulle fasce Gosens e Piccini e il tandem d’attacco composto da Gomez e Muriel.

Atalanta (3-5-2):Sportiello; Palomino, Toloi, Caldara; Piccini, Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel (All.Gasperini).

Pro Sesto: ancora non disponibile. Seguiranno aggiornamenti…

Dove vedere amichevole Atalanta-Pro Sesto, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Per il match amichevole Atalanta-Pro Sesto al momento non è disponibile né la diretta tv né lo streaming gratis. Seguiranno aggiornamenti…