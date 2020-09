Dopo aver battuto Sambenedettese e Frosinone rispettivamente per 4-2 e 4-1, la Roma di Fonseca continua la sua preparazione al campionato con una gara amichevole contro il nuovo Cagliari di Di Francesco. Cagliari-Roma darà l’occasione ai tifosi ‘rossoblù’ di osservare da vicino le giocate del nuovo acquisto Gabriele Zappa e ai tifosi giallorossi di testare la condizione della propria squadra in vista della prima giornata di Serie A contro il Verona.

Cagliari-Roma: luogo e orario

Il match amichevole Cagliari-Roma si giocherà al Sardegna Arena di Cagliari, con il fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 di Sabato 12 Settembre. Cagliari-Roma, secondo quanto riportato su Cagliarinews24, potrebbe ospitare un numero ristretto di tifosi in quanto il presidente Giulini (del Cagliari, ndr.), sta lavorando per poter riaprire la Sardegna Arena ai tifosi ‘rossoblù’.

Probabili Formazioni Cagliari-Roma

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma sono le seguenti:

Cagliari (4-3-3): Vicario; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Ladinetti, Caligara; Delpupo, Joao Pedro, Simeone (All. Di Francesco).

Roma (3-4-1-2): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan, Perotti (All.Fonseca).

Dove vedere amichevole Cagliari-Roma, streaming gratis e diretta tv

Ancora non ci sono ufficialità ma la partita Cagliari-Roma dovrebbe essere trasmessa da Sky Sport e anche dal canale tematico Roma TV (canale 213). Gli abbonati a Sky potranno seguire l’amichevole Cagliari-Roma in streaming gratis con la piattaforma Sky GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.