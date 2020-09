Dove vedere amichevole Inter-Lugano, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Inter-Lugano, primo test stagionale per i nerazzurri. La squadra di Antonio Conte ha iniziato da pochi giorni la preparazione in vista dell’inizio del campionato 2020/21 ed avrà l’occasione di verificare la condizione nell’impegno contro i ticinesi di Jacobacci che militano nella Super League svizzera. Sarà la prima di tre amichevoli che i nerazzurri affronteranno prima dell’esordio posticipato in Serie A del 26 settembre contro la Fiorentina. Il match Inter-Lugano si gioca martedì 15 settembre alle ore 17 a porte chiuse nel Suning Training Center di Appiano Gentile. La sfida sarà un remake dell’amichevole della scorsa estate giocata in terra ticinese.





LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LUGANO

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro.

LUGANO (3-5-2): Osigwe; Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Macek, Custodio, Sabbatini, Guerrero; Gerndt, Lungoyi.

Dove vedere Inter-Lugano, diretta tv e streaming

Il match amichevole Inter-Lugano sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.