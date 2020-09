Dove vedere amichevole Inter-Pisa, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Inter-Pisa, terza amichevole stagionale per i nerazzurri. La squadra di Antonio Conte sta affinando la preparazione in vista dell’inizio del campionato 2020/21 ed avrà l’ulteriore occasione di testare la condizione nell’impegno contro i toscani di D’Angelo che militano in Serie B. Sarà la terza amichevole che i nerazzurri affronteranno prima dell’esordio posticipato in Serie A del 26 settembre contro la Fiorentina. Nel primo test contro il Lugano c’è stato uno schiacciante 5-0 con le reti di Dalbert, Lukaku, doppietta di Lautaro Martinez e un autogol dei ticinesi. Da segnalare la prestazione del nuovo acquisto Hakimi subito in grande spolvero e i ritorni con la maglia nerazzurra di Perisic e Nainggolan. Oggi è invece in programma l’allenamento congiunto con due tempi da 35 minuti contro la Carrarese. Il match Inter-Pisa si gioca sabato 19 settembre alle ore 18 a porte chiuse nello stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-PISA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Sensi, Gagliardini, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro.

PISA (4-4-2): Perilli; Pisano, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Siega, Gucher, Marin, Soddimo; Vido, Marconi.



Dove vedere Inter-Pisa, diretta tv e streaming

Il match amichevole Inter-Pisa dovrebbe essere trasmesso in streaming gratuito sul sito ufficiale inter.it e sui canali Facebook, Twitter e YouTube della società nerazzurra. Per quanto riguarda la diretta televisiva non ci sono ancora notizie ufficiali, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.