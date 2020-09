Dove vedere amichevole Juventus-Novara, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Juventus-Novara, prima amichevole stagionale per i bianconeri. Gli uomini di Andrea Pirlo stanno rifinendo la preparazione in vista dell’esordio in campionato del 20 settembre contro la Sampdoria. Dopo il test di due tempi da mezz’ora contro la squadra under 23 conclusosi 1-0 con la rete di Pjaca, i bianconeri affronteranno i piemontesi nella prima vera amichevole stagionale. L’incontro è stato organizzato in occasione del passaggio a Torino del giovane Barbieri . Il match Juventus-Novara si gioca domenica 13 settembre alle ore 10.30 a porte chiuse alla Continassa. Sarà l’occasione per il nuovo allenatore Andrea Pirlo per testare la condizione generale e vedere all’opera anche i calciatori tornati dalle nazionali.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-NOVARA



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Arthur, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

NOVARA (4-3-3): Marricchi; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Hrkac, Collodel, Zunno; Gonzalez, Bortolussi, Nardi. All. Banchieri



Dove vedere Juventus-Novara, diretta tv e streaming

Il test amichevole Juventus-Novara sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.