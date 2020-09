Il Napoli di Gennaro Gattuso, dopo aver ben figurato nell’ultima amichevole contro il Pescara vincendo per 4-0, continua la sua marcia di preparazione alla prima giornata di Serie A con un altro test amichevole contro lo Sporting Lisbona. Sporting-Napoli darà la possibilità ai tifosi partenopei di osservare il comportamento dei propri beniamini e dei nuovi arrivi (come Petagna e Osimhen) contro un avversario di alto livello della massima serie portoghese.

Dove vedere amichevole Sporting-Napoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Sporting-Napoli verrà trasmesso dall’emittente Sky, in pay per view, su Sky Primafila al costo di 9,99 euro. Per tutti coloro che hanno acquistato l’evento Sporting-Napoli, lo potranno seguire anche in streaming gratis sulla piattaforma Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Sporting-Napoli

Gennaro Gattuso schiererà i propri giocatori con un 4-3-3 con Ospina a difendere i pali; Di Lorenzo e Mario Rui a presidiare le fasce con Manolas e Rrahmani centrali di difesa; centrocampo a tre composto da Fabian Ruiz, Demme e Zielinski; in aventi Insigne e Politano alle spalle di Dries Mertens che dovrebbe iniziare dal 1′ al posto di Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

SPORTING: non ancora disponibile. Seguiranno aggiornamenti…