Dopo la vittoria rimediata in trasferta contro la Danimarca (0-2), il Belgio cercherà di consolidare il primo posto in classifica del Gruppo 2 della League A della Uefa Nations League nella sfida casalinga contro l’Islanda. Belgio-Islanda è una partita che mette di fronte due squadre in ottima condizione: da una parte vi è il Belgio che non perde una partita dal Novembre 2018; dall’altra vi è una Islanda che nello scorso turno ha messo in grande difficoltà l’Inghilterra sfiorando l’impresa e che ha perso solo una partite nelle ultime sei uscite.

Belgio-Islanda: orario e luogo

Il match Belgio-Islanda, valido per la seconda giornata della seconda edizione di Uefa Nations League, si giocherà allo stadio King Baudouin Stadium di Bruxelles, con il fischio d’inizio programmato per le ore 20.45. L’arbitro designato per Belgio-Islanda è il polacco Raczkowski.

Belgio-Islanda: probabili formazioni

BELGIO (3-4-2-1): Mignolet; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Mertens; Lukaku (all.Martinez).

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Hermannsson, Arnason, Skulason, Magnusson; Dorsteinsson, Bjarnason, Palsson, Traustason; Gudmundsson, Bodvarsson (all.Hamrén).

Dove vedere Belgio-Islanda, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita Belgio-Islanda non sarà trasmessa in Italia né in diretta streaming gratis né in diretta tv. Sarà comunque possibile seguire gli aggiornamenti della partita sulle rispettive pagine social (Facebook, Instagram e Twitter) delle due Nazionali. Il match Belgio-Islanda verrà però trasmesso in chiaro in diretta tv e streaming dall’emittente nazionale belga ‘La Une’.