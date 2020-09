Dove vedere Bitonto Fidelis Andria streaming e diretta tv Serie D Girone H

Il nuovo Bitonto di Nicola Ragno si appresta a iniziare l’assalto al campionato di Serie D Girone H dopo l’esclusione per via della combine con il Picerno del 5 maggio 2019. Una delusione cocente per i tifosi neroverdi, i quali avevano assaporato di entrare a far parte dei professionisti in Serie C, avendo vinto lo scorso campionato davanti al Foggia. Squadra che è poi stata promossa al posto del Bitonto, penalizzato di cinque punti. Un big match quello contro la Fidelis Andria del nuovo tecnico Luigi Panarelli da non fallire.La partita si preannuncia bellissima anche se con gli spalti vuoti per via del Coronavirus. Nemico dell’umanità ancora non sconfitto.

Il calciatore della Fidelis Andria, Daniele Paparusso, avverte gli avversari: “Bitonto? E’ una gara che stiamo preparando con determinazione e voglia, negli ultimi giorni stiamo comprando calciatori importanti. Alla piazza prometto che il gruppo suderà la maglia e speriamo per questo di toglierci grosse soddisfazioni”. La partita insomma promette scintille. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni necessarie su dove vedere Bitonto Fidelis Andria in streaming e diretta tv, Serie D Girone H.

Dove vedere Bitonto Fidelis Andria in streaming e diretta tv

Il match di Serie D Girone H, Bitonto-Fidelis Andria in programma domenica 27 settembre alle ore 15, al momento non verrà trasmesso da nessuna emittente televisiva. Il match non verrà trasmesso neanche in streaming. Consigliamo a tifosi e appassionati di calcio di monitorare con attenzione le pagine Facebook delle due squadre, le quali potrebbero trasmettere il match in streaming o il live dell’incontro.