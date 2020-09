Il Girone H della Serie D 2020/21 è al via. Nella prima giornata il Brindisi allenato da mister De Luca se la vedrà contro il Gravina di Deleonardis al Fanuzzi domenica 27 settembre alle ore 15. Le squadre hanno disputato nelle ultime settimane delle amichevoli di preparazione in vista di questa gara d’esordio nel gruppo D pugliese, che sarà agguerrito come non mai in questa stagione. Il Brindisi ha disputato l’ultimo test amichevole contro il Cedas Avio, formazione che milita nel campionato di prima categoria. Il test ha dato dei dati confortanti a De Luca. L’ossercato speciale per la formazione di casa sarà certamente Clemente, giocatore appena acquistato mentre sono in uscita Nocerino e Diagnè.

Il tecnico del Gravina, Deleonardis, scalpita per esordire in questo campionato di Serie D e le sensazioni sono buone. La vittoria in amichevole per 2-1 contro il Massafra ne è un esempio. Match che ha messo in evidenza le prestazioni dei vari Gjonai e De Feo. Occhi puntati anche sul giovane 22enne Sante Ostuni, ala che ha militato nelle giovanili del Bari. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni utili su dove vedere Brindisi-Gravina in streaming e diretta tv.

Dove vedere Brindisi-Gravina, streaming e diretta tv Serie D Girone H

Il match valido per la prima giornata di Serie D Girone H, Brindisi-Gravina, potrebbe essere trasmesso in diretta televisiva da Studio 100, ma ancora non è stata ufficializzata la copertura. Consigliamo di controllare gli aggiornamenti via Facebook sulla pagina di questa rete tv. In ogni caso, al momento il match non sarà trasmesso in diretta tv da nessuna emittente televisiva. Neanche per quanto concerne la diretta streaming del match è prevista copertura. Consigliamo di seguire i profili Facebook o Instagram ufficiali di entrambe le squadre, i quali potrebbero trasmettere lo streaming o la diretta live della partita.